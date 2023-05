Serie A, arrivano le ‘mazzate’: sanzionati 6 club, 2 calciatori e un vice

CalcioWeb

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la 31ª giornata del campionato di Serie A. La stagione è arrivata nella fase finale e le ultime partite preannunciano grande spettacolo. Si è registrato lo scatto decisivo del Napoli verso la vittoria dello scudetto, il big match contro la Juventus si è concluso sul risultato di 0-1 con un gol realizzato da Raspadori. In chiave Champions League vittoria dell’Atalanta contro la Roma, la sfida si è conclusa sul risultato di 3-1.

Successi preziosi di Inter e Milan, rispettivamente contro Empoli e Lecce. In zona salvezza tre punti importantissimi dell’Hellas Verona contro il Bologna, pareggio tra Sampdoria e Spezia. Colpo del Torino sul campo della Lazio, successi casalinghi di Monza e Udinese contro Fiorentina e Cremonese.

I calciatori squalificati

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 25 aprile 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, rivolto un coro offensivo al Direttore di gara; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria oggetti di varia natura; per avere, inoltre, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco due fumogeni che, in un caso, al 30° del secondo tempo, costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per alcuni minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni bicchieri di plastica semi pieni, per avere, inoltre, intonato cori insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN per avere, prima dell’inizio della gara, intonato un coro becero di carattere territoriale nei confronti di altra tifoseria.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FARAONI Marco Davide (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SERNICOLA Leonardo (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

c) ALLENATORI

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

LANDUCCI Marco (Juventus): per avere, al termine della gara, nell’area spogliatoi, rivolto all’allenatore della squadra avversaria epiteti offensivi e minacciosi; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale.