Taty Castellanos nella storia: segna 4 gol al Real Madrid, nella Liga non accadeva dal 1947

L’ultima giornata della Liga spagnola entra di diritto nella storia. Il riferimento è alla partita Girona-Real Madrid e il risultato finale ha lasciato tutti a bocca aperta: 4-2. Il grande protagonista è stato Taty Castellanos, autore di 4 gol decisivi per la sua squadra. La squadra di Carlo Ancelotti abbandona definitivamente la possibilità di vincere la Liga spagnola, ormai in mano al Barcellona.

Non accadeva dal 1947 che, nella Liga, un calciatore segnasse 4 reti in una partita contro il Real Madrid. L’impresa è stata realizzata dall’argentino classe 1998.

Chi è Taty Castellanos

Si tratta di una prima punta, in grado di disimpegnarsi bene anche in zona esterna dell’attacco. E’ di proprietà del New York City, squadra di quel City Group di cui fa parte anche il Girona. Nel corso della carriera ha indossato anche la maglia del Torque, nella prima esperienza della sua carriera.

Nel campionato spagnolo l’ultimo a segnare un poker di reti al Real era stato il basco Esteban Echevarría Olabarrieta dell’Oviedo, nel dicembre del 1947. Quattro reti al Real le aveva segnate anche Robert Lewandowski con la maglia del Borussia Dortmund, ma in quel caso si trattava di una semifinale di Champions League.

“Non mi sarei mai aspettato di riuscire a fare una cosa del genere, mi sembra ancora un sogno, l’ho fatto e contro una delle migliori squadre del mondo. Lo dedico alla mia famiglia e a tutti coloro che mi hanno dato supporto, compresi i nostri tifosi”, le parole di Castellanos nel post-partita.