Il regalo scudetto: il primo colpo 2023/24 del Napoli è da sogno

Ormai è solo questione di tempo. Si avvicina una data storica in casa Napoli, quella della vittoria del terzo scudetto della storia del club azzurro. Sono tornati i tempi di Maradona ed i tifosi sono pronti ad omaggiare gli eroi protagonisti dell’impresa. Il presidente De Laurentiis merita tutti gli applausi, si è confermato uno dei migliori dirigenti in circolazione. Il Napoli è un club sano anche dal punto di vista economico e non ha mai fatto il passo più lungo della gamba.

Il merito del numero uno azzurro è stato anche quello di affidarsi ad un grande allenatore come Luciano Spalletti. L’ex Roma è uno dei principali protagonisti dello scudetto del Napoli ed i dirigenti sono già in contatto per costruire una squadra ancora più forte. Poi ovviamente le prestazioni dei calciatori, in grado di entusiasmare i tifosi. Il Napoli si è dimostrato molto competitivo anche in Champions League, l’eliminazione contro il Milan continua a lasciare l’amaro in bocca e forse il Napoli avrebbe meritato qualcosa in più.

Il primo colpo per la prossima stagione

L’intenzione del Napoli è quella di continuare a dominare in Italia e avvicinarsi sempre di più alle principali squadre in Europa. Sono in corso valutazioni sulla strategia per la prossima stagione e la cessione di almeno uno tra Kvara e Osimhen non è così scontata. Il Napoli ha dimostrato di essere una ‘bottega’ cara, De Laurentiis non ha bisogno di incassare e solo una richiesta di cessione dei calciatori potrebbe cambiare le carte in tavola.

E’ sempre più vicino, invece, il primo innesto per la prossima stagione. Si tratta di un vecchio obiettivo delle squadre di Serie A, in particolar modo del Milan. Il nome è quello di Hakim Ziyech, calciatore di grandissimo livello in grado di spostare gli equilibri nel campionato italiano.

E’ un calciatore marocchino classe 1993, in grado di rappresentare un vero e proprio jolly dal punto di vista tattico. E’ un trequartista in grado di giocare anche da esterno a destra e all’occorrenza anche da centrocampista centrale. L’idea del Napoli è quella di formare un tridente devastante con Kvara e Osimhen, oppure schierare il marocchino dietro la punta Osimhem e due ali in un 4-2-3-1. Attualmente gioca nel Chelsea ma l’addio al termine della stagione sembra inevitabile.

E’ di piede mancino, molto forte dal punto di vista tecnico e con una buona visione di gioco. Specialista anche dei calci piazzati, è dotato anche di un buon dribbling. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Heerenveen, Twente, Ajax e proprio Chelsea. Adesso potrebbe diventare un punto di riferimento del Napoli.