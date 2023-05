Abodi sul ‘caso’ Juventus: le indicazioni sulle possibili sentenze

CalcioWeb

Nel mondo del calcio continuano a tenere banco anche le questioni fuori dal campo, in particolar modo la situazione più delicata è quella della Juventus. Sono in arrivo le sentenze sulle questioni di plusvalenze e manovra stipendi con l’incertezza sui tempi considerando i vari ricorsi. “Quando il reato contestato riguarda stagioni sportive precedenti, a me piacerebbe che quella corrente proseguisse il suo iter e che i procedimenti sportivi arrivassero tra la fine della competizione e l’inizio di quella successiva. Non sempre succede”. E’ quanto dichiarato dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi intervenendo da remoto a un evento a Milano.

Quando “uno o più club incorrono in un procedimento” bisogna tener conto “che ce ne sono tanti altri che devono continuare la competizione con delle certezze, il primo tema è il rispetto della competizione e chi sbaglia paga”.

Sull’emergenza maltempo: “il mondo dello sport ha un grande cuore, nei momenti difficili è sempre presente. Troveremo un modo per andare incontro allo sport di base dell’Emilia Romagna e alle associazioni sportive in questo momento di smarrimento”, continua Abodi. “Questa Regione, come è successo tante volte, ha dimostrato una forza incredibile, noi faremo sforzi per far sì che ci sia un sollievo. Recupereranno perché come tutti gli italiani hanno una grande forza”.