Ariedo Braida lascia la Cremonese e firma per un’altra squadra di Serie A

Ariedo Braida non ha bisogno di presentazioni, è uno dei migliori dirigenti anche a livello internazionale. Attualmente ricopre un ruolo in casa Cremonese, sono in corso valutazioni ma l’addio al termine della stagione è praticamente inevitabile. L’ultima giornata del campionato di Serie A ha allontanato la salvezza per la squadra di Ballardini, in grado comunque di cambiare passo nella seconda parte della stagione con l’arrivo dell’ex Genoa.

Braida è un dirigente sportivo classe 1946, consigliere strategico della Cremonese. Ex calciatore, di ruolo attaccante, nel corso della carriera ha indossato le maglie di Udinese, Pisa, Brescia, Mantova, Varese, Cesena, Palermo, Monza, Parma e Sant’Angelo. Poi ha intrapreso la carriera da dirigente, dal 1981 al 1984 al Monza nel ruolo di direttore sportivo. Passa all’Udinese, nello stesso ruolo. Nel 1986 la grande occasione come direttore generale del Milan e poi come direttore sportivo.

Nel 2014 si accorda con la Sampdoria per il ruolo di direttore generale, nel 2015 diventa il nuovo direttore sportivo del Barcellona. Infine il passaggio alla Cremonese.

Ariedo Braida cambia squadra

Ariedo Braida è pronto a tornare al suo primo amore, il Monza. Secondo le ultime notizie Adriano Galliani ha deciso di ricomporre la coppia ai tempi del Milan. La squadra di Palladino è stata protagonista di una stagione entusiasmante, l’arrivo in panchina dell’ex attaccante è stato decisivo per risollevare la stagione.

La dirigenza è molto ambiziosa e punta la zona Europa, già dalla prossima stagione. In organico dovrebbe rientrare Ariedo Braida, uno dei migliori dirigenti in circolazione.