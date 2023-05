Bayer Leverkusen-Roma, l’arbitro costretto a fermare il match

CalcioWeb

Sono in corso le partite di ritorno di semifinale di Europa e Conference League. In campo la Juventus sul campo del Siviglia e la Roma in trasferta contro il Bayer Leverkusen. In particolar modo clima caldissimo in Germania e l’arbitro è stato costretto a fermare il gioco.

Il motivo? Al rientro delle squadre in campo i tifosi hanno dato vita ad una coreografia con tanti fumogeni alle spalle della porta di Rui Patricio. La scarsa visibilità ha obbligato l’arbitro a sospendere la partita per qualche minuto.