La Roma non sfonda, solo un pareggio a Bologna: il treno Champions passa dall’Europa League

CalcioWeb

Continua il programma della 35ª giornata del campionato di Serie A e al Dall’Ara è andata in scena la sfida tra Bologna e Roma. La squadra di Thiago Motta si è dimostrata molto insidiosa, soprattutto davanti al pubblico amico. Un altro passo falso per la compagine di Mourinho, sempre più lontana dal quarto posto e chiamata dall’impresa in Europa League per disputare la prossima Champions.

Il Bologna si schiera con Barrow, Ferguson e Orsolini alle spalle di Arnautovic, la Roma risponde con la coppia formata da Solbakken e Belotti. La prima occasione è proprio per il ‘Gallo’ ma il risultato non si sblocca. I ritmi non sono altissimi e si va all’intervallo a reti inviolate.

Nel secondo tempo Mourinho si gioca le carte Abraham e Pellegrini, il Bologna risponde con Zirkzee. All’81’ grande occasione per la Roma: punizione di Pellegrini, il difensore Mancini sbaglia incredibilmente da due passi. Il risultato non si sblocca. Finisce 0-0, la Roma a 59 punti, a -6 dal quarto posto. In campionato la Roma non vince da 5 giornate.

Classifica Serie A

Napoli 83 (C) Juventus 66 Inter 66 Lazio 65 Milan 61 Roma 59 Atalanta 58 Fiorentina 49 Monza 49 Torino 49 Bologna 47 Udinese 46 Sassuolo 44 Empoli 38 Salernitana 38 Lecce 32 Verona 30 Spezia 30 Cremonese 24 Sampdoria 17 (R)