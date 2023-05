Calciomercato Juventus, Rabiot ai saluti: contatti con una big

CalcioWeb

In una stagione fra luci e ombre, partite in campo e nelle aule di tribunale, la Juventus ha riscoperto Adrien Rabiot. Forse troppo tardi. Il centrocampista francese non aveva quasi mai brillato nelle passate stagioni, ma quest’anno, in particolar modo dal Mondiale in poi, è stato, per distacco, uno dei più positivi fra i bianconeri.

Corsa, gol, strappi importanti da campo a campo, spesso nei successi della Juve c’è stato lo zampino del centrocampista francese il cui contratto scade in estate. Sul fronte rinnovo è tutto fermo. Le richieste di mamma Veronique sono piuttosto alte, la Juventus attende di capire se giocherà o meno la prossima Champions (occhio alle penalizzazioni!) e così anche il calciatore.

Intanto “L’Equipe” segnala l’interesse del Manchester United parlando di contatti già avviati fra il calciatore e il club inglese. I ‘Red Devils’ cercano un sostituto di Scott McTominay, sicuro partente nella prossima finestra di mercato. E non è finita qui: se Rabiot dovesse arrivare, lo farà a costo zero, permettendo allo United di fare un all-in da 100 milioni di sterline su Harry Kane.