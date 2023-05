Napoli, Kim ai saluti: il Manchester United pagherà la clausola e non solo!

CalcioWeb

Si prospetta un’estate caldissima per il Napoli. Alle prese con la grana Spalletti, sempre più lontano dalla panchina azzurra nonostante lo scudetto conquistato, l’ambiente partenopeo potrebbe dover dire addio a un altro grande protagonista della storica stagione vissuta all’ombra del Vesuvio.

Dopo appena un anno dall’arrivo, infatti, Kim potrebbe già salutare. Il centrale sudcoreano, arrivato fra lo scetticismo generale per sostituire un big del calibro di Koulibaly, si è guadagnato la fiducia dei tifosi a suon di prestazioni granitiche. Prestazioni che gli sono valse le attenzioni del Manchester United.

Oltre la clausola

L’allenatore Erik ten Hag è un grande estimatore di Kim e lo ha già messo nel mirino per rinforzare la difesa dei “Red Devils”. Gli inglesi sarebbero pronti a pagare la clausola di 45 milioni in vigore dal primo luglio, ma in caso di pareggio dell’offerta da parte di un altro club (anche il PSG sul calciatore), eventualità non remota visto il rapporto qualità prezzo, secondo il “The Sun” il Manchester United si spingerebbe anche oltre rialzando l’offerta per battere la concorrenza.