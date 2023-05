Cassano, Vieri e Adani svelano i possibili innesti in attacco del Milan

CalcioWeb

Il Milan si prepara per il rush finale di stagione, la squadra di Stefano Pioli è in corsa per obiettivi importanti in campionato e in Europa. In Serie A è vera e propria bagarre per i tre posti alle spalle del Napoli, sono addirittura sei le squadre in corsa. Il club rossonero è stato protagonista di un grandissimo rendimento anche in Champions League ed è sempre più alta l’attesa per la semifinale di Champions contro l’Inter.

La dirigenza rossonera inizia a muoversi anche sul fronte calciomercato con il chiaro obiettivo di piazzare colpi di spessore nel reparto avanzato. E’ infatti molto probabile l’addio con Zlatan Ibrahimovic, incerto il futuro di Origi mentre Giroud ha rinnovato e sarà un punto di riferimento.

Cassano, Vieri e Adani sul mercato del Milan

Antonio Cassano ha suggerito l’arrivo di un attaccante della Juventus: “Io se fossi il Milan andrei su Vlahovic. Se arrivi in Champions devi fare un attaccante forte. Hai preso Ibra in un momento tragico ed è andata bene, Giroud nella carriera non ha mai superato i 15 gol. Il Milan sta facendo un lavoro eccezionale e ha uno dei migliori portieri al mondo, a centrocampo è coperto, ha Leao che dovrebbe rimanere, se deve fare un acquisto solo deve mettere 50-60 milioni e prendere Vlahovic”.

Secondo Bobo Vieri, invece, il Milan dovrebbe bussare alla porta dell’Atalanta per Duvan Zapata. Infine Lele Adani: “per me il Milan dovrebbe fare Marko Arnautovic e Álvaro Morata e lasciar partire Divock Origi”.