Real Madrid-Manchester City, al Bernabeu termina in parità: decisivi Vinicius e De Bruyne

E’ iniziato questa sera lo spettacolo delle semifinali di Champions League. In attesa dell’Euroderby di domani sera tra Milan e Inter, sono scese in campo Real Madrid e Manchester City.

Un primo round terminato in parità: sono stati Vinicius e De Bruyne a decidere il match. Tutto rimandato dunque al match di ritorno della prossima settimana. E’ stata la squadra di Ancelotti la prima a portarsi in vantaggio, con la rete di Vinicius al 36′. Solo nel secondo tempo è arrivata la risposta del City, con la rete di De Bruyne al 67′. Applausi per Courtois, decisivo con le sue parate. Appuntamento quindi al 17 maggio per il match di ritorno, che deciderà la seconda finalista di questa Champions League.