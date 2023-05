Chi è Megan Thee Stallion? Uno ‘stallone’ per Lukaku | FOTO

CalcioWeb

Romelu Lukaku si è presentato al recente matrimonio di Lautaro Martinez con una ragazza che ha scatenato il gossip intorno a una possibile, nuova, relazione per il bomber nerazzurro. La ragazza in questione è Megan Thee Stallion, famosa rapper americana che recentemente si era fotografata davanti al duomo di Milano. Chissà che non si trattasse di un indizio della relazione fra i due!

Il rap, la fama e il soprannome particolare

Megan Jovon Ruth Pete, meglio conosciuta come Megan Thee Stallion, è una rapper americana nata in Texas, precisamente a San Antonio, il 15 febbraio del 1995. Anche sua madre, Holly Thomas, era una rapper conosciuta con il nome d’arte di “Holly Wood”: la donna è morta nel marzo 2019 a causa di un tumore al cervello.

Soprannominata “The Stallion” (stallone) per la sua fisicità prorompente (alta 1.78), Megan si è presa un posto di primo piano nella scena rap americana grazie a “Hot Girl Summer”, brano del 2019 cantato insieme a Nicki Minaj e Ty Dolla Sign, arrivato fino alla posizione numero 11 della Billboard Hot 100. Nel 2020 si ripete con “Savage”, brano poi remixato da Beyonce, viralissimo su TikTok. Si consacra definitivamente con “WAP” in cui duetta con Cardi B. Fa parte della Roc Nation, stessa agenzia di management che gestisce anche Romelu Lukaku.