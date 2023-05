Il cognato di Bonucci attacca Allegri: “talento spiccato nel trovare alibi” | FOTO

CalcioWeb

Sono ore caldissime in casa Juventus, è iniziata l’udienza presso il Tribunale federale e si va verso il patteggiamento. Le prestazioni della squadra non sono state all’altezza, in particolar modo la compagine di Massimiliano Allegri è reduce da due sconfitte consecutive e attualmente occupa la settima posizione in classifica.

Continuano le critiche nei confronti dell’allenatore bianconero e il futuro è sempre più incerto. Sono in corso valutazioni e l’addio con il livornese non è da escludere.

Il cognato di Bonucci contro Allegri

Nel frattempo si è registrata una polemica social e il protagonista è stato Federico Maccari, fratello della moglie di Bonucci. Nel mirino sono finite le dichiarazioni di Allegri dopo la sconfitta contro il Milan: “se avessi voluto vincere sarei andato da un’altra parte, ma la Juventus è una famiglia”.

La risposta del cognato di Bonucci è al veleno: “mai visto un talento così spiccato nel trovare alibi”.