Come conquistare Wanda Nara? La showgirl: “vivere solo per un uomo…”

Wanda Nara dedica un po’ di tempo ai propri follower di Instagram rispondendo a un Q&A. Tanti spunti interessanti dalle richieste dei fan alle quali la showgirl argentina non si è sottratta.

Il primo riguarda una riflessione sulla figura femminile. C’è chi la definisce un “esempio per le donne“, lei risponde: “la vita è molto breve, come si fa a non essere liberi, felici e voler realizzare i propri sogni? Le donne stanno diventando sempre più indipendenti e forti: vivere solo per un uomo è una cosa di tanti anni fa. La persona che ti sta accanto deve spingerti ad essere migliore. Non tollero il fatto di vedere una donna che sia ombra di se stessa“.

Un fan le chiede una fra le domande più gettonate dagli uomini: “come si può conquistare una donna come te?“. La compagna di Mauro Icardi risponde: “sono una donna molto normale, amo le cose semplici: tutto il resto posso comprarmelo da sola“.

Sexy, libera e indipendente. A proposito della sua vita, alla domanda: “cosa cambieresti?“, la risposta è: “niente, perché non voglio scherzare con la vita degli altri: cerco di non ferire nessuno, anche se qualcuno ha provato a farlo con me o inserirsi nella mia vita. Io non ho mai ridato a nessuno quello che hanno fatto a me“.