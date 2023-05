San Siro mozzafiato: la coreografia di Milan-Inter e il grande inizio dei nerazzurri | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

E’ da poco iniziata Milan-Inter, sfida valida per la semifinale di Champions League. La partita non ha bisogno di presentazioni, la posta in palio è altissima. Le squadre di Milano sono in lotta per lo stesso obiettivo anche in Serie A, la corsa al quarto posto è apertissima e l’ultima giornata di campionato ha rilanciato le ambizioni di rossoneri e nerazzurri.

Il Milan è sceso in campo con Saelemaekers, Bennacer e Diaz alle spalle di Giroud, l’Inter risponde con la coppia formata da Lautaro Martinez e Dzeko. Le indiscrezioni delle ultime ore hanno trovato conferma, Leao non è ancora al meglio dopo l’infortunio e Pioli ha preferito non rischiarlo. Pubblico delle grandi occasioni a San Siro, lo stadio è esaurito in ogni ordine di posto e le coreografie sono state da impazzire. Poi il grandissimo gol di Dzeko e il raddoppio di Mkhitaryan.

GOAL | Milan 0-1 Inter | Edin Dzekopic.twitter.com/coXQ139QEX — VAR Tático (@vartatico) May 10, 2023