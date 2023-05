Chiede un selfie a Cristiano Ronaldo, il portoghese lo allontana brutalmente | VIDEO

CalcioWeb

Cristiano Ronaldo si è fatto vedere spesso infastidito e irascibile nella sua nuova avventura in Arabia Saudita. Il calciatore portoghese non riesce a nascondere il suo nervosismo quando non ottiene i risultati sperati, vedendosi sempre più lontano dalla vittoria del campionato.

Dopo la sfida tra l’Al-Nassr e l’Al-Khaleej, terminata 1-1, un risultato che rovina le speranze di titolo della squadra di CR7, il portoghese è stato protagonista di un nuovo episodio discutibile, diventato virale.

Mentre lasciava il campo, l’attaccante visibilmente frustrato è stato avvicinato da un membro dello staff tecnico della squadra avversaria, che tentava di scattare un selfie. Cristiano Ronaldo ha rifiutato la richiesta e ha allontanato infastidito l’uomo, che secondo alcuni potrebbe essere il tecnico della squadra avversaria.

Non è chiaro cosa possa aver infastidito CR7, che fino a pochi secondi prima dall’episodio aveva scambiato qualche chiacchiera con i giocatori avversari, dando loro anche la sua maglietta.

Cristiano Ronaldo 𝗽𝘂𝘀𝗵𝗲𝘀 𝗮𝘄𝗮𝘆 a staff member of Al-Khaleej after a 1-1 draw with Al-Nassr 📸❌ pic.twitter.com/uqm1iQbLsl — Eurosport (@eurosport) May 9, 2023