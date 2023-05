Decolla la carriera di Massimo Maccarone: la nuova squadra in Italia

CalcioWeb

Massimo Maccarone è stato un attaccante molto importante, protagonista nel campionato italiano con tante squadre. Ex attaccante classe 1979, nel corso della carriera ha indossato tantissime maglie, soprattutto in Italia. Cresciuto nelle giovanili del Milan, la prima vera esperienza è stata al Prato. Il definitivo salto di qualità si registra all’Empoli, forse l’esperienza più importante della sua carriera.

Nel 2002 passa al Middlesbrough, poi i prestiti a Parma e Siena. Nel 2010 trova l’accordo per il passaggio al Palermo, poi si conferma alla Sampdoria. Torna all’Empoli e trascina la squadra verso importanti obiettivi, confermandosi un bomber di altissimo livello e un calciatore decisivo anche nello spogliatoio. Le ultime esperienze della carriera sono state al Brisbane Roar e alla Carrarese.

La prima avventura da allenatore è stata come collaboratore tecnico alla Carrarese, la prima vera esperienza al Ghiviborgo. Il rendimento della squadra è stato sorprendente e la stagione in Serie D si è chiusa con il piazzamento all’ottava posizione. Adesso è pronto per una nuova esperienza, in una squadra ambiziosa e con ambizioni di promozione.

La nuova squadra di Massimo Maccarone

E’ destinata a svoltare la carriera da allenatore di Massimo Maccarone. E’ ai dettagli, infatti, la trattativa per il passaggio al Livorno, reduce dall’eliminazione ai playoff di Serie D. L’ex attaccante era stato accostato anche ad altre squadre del campionato di Serie C, poi l’intesa di massima con il Livorno.

Maccarone si è dimostrato un allenatore di buona prospettiva e con ottime idee dal punto di vista tattico. Il modulo utilizzato è il 4-3-3 e le parti sono già in contatto per programmare la squadra della prossima stagione. Livorno è una piazza molto ambiziosa e l’obiettivo dovrà essere quello della promozione diretta, in un campionato comunque difficile e pieno di insidie. Le parti hanno deciso di riaggiornarsi e la definitiva fumata bianca è prevista entro i prossimi giorni.