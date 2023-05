El Shaarawy non rinnova: sgarbo e nuova squadra in Serie A!

CalcioWeb

Novità sempre più sorprendenti nel campionato di Serie A. E’ in corso la giornata nel massimo torneo italiano e sono in arrivo nuove importanti indicazioni soprattutto per la prossima qualificazione in Champions League. Una protagonista è la Roma di Mourinho, in attesa anche della finale di Europa League contro il Siviglia.

E’ un momento magico per Stephan El Shaarawy, autore del gol nella trasferta contro la Fiorentina. Il Faraone è un calciatore di grandissimo talento, di qualità e ancora in grado di fare la differenza. E’ un jolly dal punto di vista tattico per la capacità di giocare in diversi ruoli dell’attacco. Si tratta di un calciatore molto forte dal punto di vista tecnico, in grado di saltare l’uomo con facilità e concreto anche in fase realizzativa.

Cresciuto nelle giovanili del Genoa, la prima vera esperienza è stata in prima squadra. Si conferma un calciatore di grandissimo talento e si mette in mostra in prestito al Padova. La definitiva consacrazione si registra al Milan, poi il prestito al Monaco. Passa alla Roma e il rendimento si conferma di ottimo livello. Poi l’esperienza allo Shanghai Shenhua e il ritorno in giallorosso.

Il futuro di El Shaarawy

El Shaarawy è in scadenza di contratto con la Roma e in una recente intervista ha confermato di volontà di rinnovare. Il club giallorosso è, però, freddo e al momento non ha contattato il calciatore per il nuovo contratto. La Roma prepara una vera e propria rivoluzione e il classe 1992 potrebbe essere sacrificato. E’ iniziata una vera e propria asta per assicurarsi le prestazioni di El Shaarawy, le squadre sono in contatto per piazzare un colpo importante dal punto di vista tecnico ed economico. Continua a circolare il nome del Milan per un clamoroso ritorno, ma la squadra più vicina ad assicurarsi le prestazioni del ‘Faraone’ è l’Inter.

Marotta continua a confermarsi uno dei migliori nella ricerca dei calciatori senza contratto e El Shaarawy è in cima alla lista. Il calciatore è stuzzicato dall’idea e prepara lo sgarbo dopo il passato in rossonero.