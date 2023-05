Empoli-Juventus, Henderson sfotte Vlahovic: “oh, 80 milioni” | VIDEO

CalcioWeb

Tonfo della Juventus sul campo dell’Empoli, la sfida della 36ª giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul clamoroso risultato di 4-1. La squadra di Allegri è irriconoscibile e la qualificazione in Champions League è sempre più in salita, il distacco dal quarto posto occupato dal Milan è di 5 punti dopo la penalizzazione di 10 punti per lo scandalo delle plusvalenze.

La gara del Castellani ha fatto anche discutere per lo sfottò di Henderson nei confronti dell’attaccante bianconero Dusan Vlahovic. Il centrocampista scozzese ha sbeffeggiato l’avversario con la frase “oh, 80 milioni!”, con riferimento alla cifra sborsata dalla Juventus per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante ex Fiorentina.

Henderson a Vlahovic:

“Uuh 80 milioni oh” 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Gjv4enF3n2 — Alessandro (@90ordnasselA) May 22, 2023