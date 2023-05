La finale di Champions League dell’Inter rischia di rovinare un matrimonio

CalcioWeb

“Ciao a tutte! Mi sposo il 10 giugno 2023 e per ironia della sorte quel giorno c’è la finale di Champions League… E per ancora più ironia della sorte in finale c’è l’Inter, la squadra del mio futuro marito…“. Il messaggio in questione è apparso su un famoso sito dedicato ai matrimoni. La storia la riporta “Il Corriere dello Sport”. A parlare è una sposa che esprime il proprio timore riguardante la finale di Champions League: tutta l’attenzione sarebbe sulla partita dell’Inter, quantomeno l’attenzione degli invitati di sesso maschile.

“Lui dice che non gli importa di guardare la partita quel giorno ma insiste nel mettere una TV in sala per gli altri ospiti dicendo che ci faccio una brutta figura se non la metto. Onestamente per me la brutta figura la fa chi ad un matrimonio, per di più del proprio figlio, nipote, amico si estranea e guarda la partita invece di festeggiare. Sono io la strana? Che ne pensate?“, chiede la sposa timorosa e un po’ infastidita. In questi casi bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno: in caso di vittoria, per lo sposo sarà doppiamente il giorno più bello della sua vita!