Bufera in casa Fiorentina: due calciatori contro l’allenatore Italiano

La Fiorentina è reduce dalla brutta sconfitta nella gara d’andata della semifinale di Conference League contro il Basilea, la sfida del Franchi si è conclusa sul risultato di 1-2. I viola non sono riusciti a mantenere l’iniziale vantaggio di Cabral, gli ospiti hanno ribaltato tutto con Diouf e Amdouni. La qualificazione in finale è ancora aperta, ma la squadra di Italiano avrà bisogno di una vera impresa per ribaltare il rusultato.

E’ scoppiato un caso subito dopo il match: i due giocatori serbi Luka Jovic e Aleksa Terzic hanno condiviso una foto di una ‘fanpage’ dell’attaccante ex Real Madrid, corredata da un post in cui si parla di ‘disastro tattico di Italiano’. Nel mirino sono finite le scelte dell’allenatore nella gara di semifinale d’andata.

La società viola ha preso nota ma ha deciso al momento di non rilasciare commenti ufficiali, secondo il regolamento di spogliatoio non sono esclusi provvedimenti.

Le scuse

“Desidero esprimere le mie scuse al mister, ai miei compagni e alla società, per quanto pubblicato nella serata di ieri. Io avevo fatto solo la foto. È stato un mio errore e non era mia intenzione sminuire il lavoro che insieme al mister, tutti noi stiamo facendo. Ho sbagliato e ho chiesto scusa. Andiamo avanti tutti insieme”, il messaggio dell’attaccante.

Queste, invece, le scuse del terzino: “desidero esprimere le mie scuse al Mister, ai miei compagni ed alla Società per quanto accaduto nella serata di ieri. Il mio gesto, pur essendo stato fatto in automatico e senza soffermarmi a leggere il contenuto del post, è stato sbagliato e avrebbe potuto causare malintesi ed incomprensioni. Ho sbagliato e ieri come oggi e domani bisogna remare tutti verso la stessa direzione”.