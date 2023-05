Firmino lascia il Liverpool in lacrime: la prossima squadra in Serie A

CalcioWeb

E’ stato un addio amaro per Roberto Firmino, all’ultima partita allo stadio Anfield con la maglia del Liverpool. La sfida contro l’Aston Villa si è conclusa sul risultato di 1-1 e la squadra di Klopp ha praticamente abbandonato le sperenze di qualificazione alla prossima Champions League.

L’Aston Villa passa in vantaggio con Ramsey dopo 27 minuti, all’89’ è proprio Firmino a regalare il pareggio. Al fischio finale si è registrata tutta la delusione per il mancato obiettivo stagionale, poi tutto lo stadio ha omaggiato Firmino. Il brasiliano è in scadenza di contratto con i Reds e la decisione è stata quella di non rinnovare. La storia d’amore si è chiusa dopo 8 anni e il calciatore è scoppiato in lacrime.

La nuova squadra di Firmino

Roberto Firmino è un calciatore di altissimo livello, si tratta di un attaccante di grandissima qualità in grado di giocare in tanti ruoli del reparto avanzato, da seconda punta a trequartista ed esterno in un tridente. E’ un brasiliano classe 1991, attualmente al Liverpool. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Figueirense e Hoffenheim, più le presenza con la Nazionale brasiliana. Il futuro del brasiliano potrebbe essere nel campionato di Serie A. Il calciatore è in contatto con il Milan, alla ricerca di attaccanti dopo le ultime delusioni.

Le certezze nel reparto offensivo si chiamato Giroud e Leao, tutti gli altri sono con la valigia in mano. Il tecnico Stefano Pioli ha chiesto l’arrivo di due o tre calciatori e i nomi sono ormai chiari: Morata, Arnautovic e proprio Firmino. I rossoneri si giocano tantissimo nelle prossime giornate del campionato di Serie A e la qualificazione alla prossima Champions League è un obiettivo primario per programmare al meglio il futuro. Firmino è un calciatore di primissimo livello e la condizione principale per accettare il Milan è la qualificazione in Champions.