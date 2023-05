Fiorentina-Inter, le coreografie mozzafiato e l’inno di Gaia | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Fiorentina e Inter sono in campo allo Stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia. Si affrontano due squadre in grande forma, in corsa anche per altre finali euroopee, i nerazzurri contro il Manchester City nell’ultimo atto di Champions League ed i viola contro il West Ham in Conference League.

In campionato la squadra di Inzaghi è chiamata a chiudere i conti per la qualificazione in Champions League, quella di Italiano è stata protagonista di un ottimo girone di ritorno. Pubblico delle grandi occasioni all’Olimpico e lo spettacolo è mozzafiato. Prima le coreografie da impazzire delle due tifoserie, poi l’inno della cantante Gaia. La Fiorentina passa subito in vantaggio con Nico Gonzalez, poi Lautaro ribalta tutto.

MA GAIA CHE CANTA IN MANIERA IMPECCABILE L’INNO ALLO STADIO OLIMPICO CHE REGINA 🥲🫶#GaiaGozzi #CoppaItaliaFrecciaRossa pic.twitter.com/fjgi2vLsDR — giuseppe 🌍 (@princesadoidaa) May 24, 2023