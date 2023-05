Napoli, il futuro di Spalletti: “è tutto definito, abbiamo deciso di…”

CalcioWeb

“Non sto aspettando nulla, è tutto chiaro e definito. C’è soltanto da dirlo. Abbiamo convenuto col presidente di aspettare ancora. Fuochino, fuocherello, acqua… non vi inventate niente, non c’è stata nessuna trattativa. Da quella cena lì, siamo usciti con tutto a posto. Il conto del ristorante l’ha pagato De Laurentiis“. È quanto dichiarato da Luciano Spalletti, in merito al proprio futuro, ai microfoni di Dazn, al termine della gara vinta dal suo Napoli sull’Inter per 3-1.

“La squadra non ha bisogno di niente e nessuno – ha proseguito – sa giocare a calcio. È stata costruita bene da De Laurentiis e Giuntoli, con gli inserimenti corretti di giovani che sono diventati un corpo unico e questo ha fatto la differenza. In questi ragazzi ci sono cuori e qualità, disponibilità e sacrificio, quell’autostima che fa sempre la differenza, che fa credere di poter mettere il muso davanti a tutti. Ci sono quelli che hanno qualcosa in più ovviamente, che un allenatore non vorrebbe mai perdere, come il capitano Di Lorenzo.

La mia posizione ora è facile. La gente ti riempie d’amore ovunque, ti sommerge di affetto e questo è bellissimo. Io aspiravo a questo e lo sto vivendo direttamente, è la cosa più bella che mi potesse accadere“.