Vi ricordate Gabigol? L’ex Inter torna in Serie A, coppia ‘devastante’ in attacco

CalcioWeb

Continua il valzer di attaccanti in Serie A. La stagione è entrata nella fase decisiva e sono in arrivo importanti indicazioni tra campionato e competizioni europee. Le dirigenze iniziano a programmare il futuro con l’intenzione di non farsi trovare impreparate ai nastri di partenza della prossima stagione. Un calciatore destinato al ritorno in Italia è Gabigol, una vecchia conoscenza per il suo passato all’Inter.

Gabigol è un attaccante brasiliano classe 1996, in grado di disimpegnarsi in diversi ruoli dell’attacco, soprattutto da prima o seconda punta e in caso di necessità anche da esterno in un tridente o in un 4-2-3-1. Il suo vero nome è Gabriel Barbosa Almeida, attualmente gioca al Flamengo ed è stato protagonista di un rendimento di altissimo livello. Si tratta di un attaccante veloce, bravo negli inserimenti e con il fiuto per il gol. E’ dotato di una buona tecnica con il piede sinistro, nel corso delle partite si è messo in mostra anche per la sua disponibilità per la squadra anche in fase di assist.

Il punto di forza è anche il tiro potente. Cresciuto al Santos, la grande occasione è stata all’Inter. Il rendimento in Italia è stato dai due volti, il brasiliano non è stato in grado di ambientarsi al meglio. Deludente anche l’esperienza al Benfica in prestito. Torna al Santos e conferma le qualità, la definitiva consacrazione si registra al Flamengo. Trascina la squadra con gol e grandi prestazioni, la media realizzativa è altissima.

La nuova squadra di Gabigol

Il contratto di Gabigol con il Flamengo è in scadenza a giugno 2024 e l’addio già dalla prossima sessione di calciomercato è molto probabile, il trasferimento in Serie A è destinato a concretizzarsi a prezzo di saldo. Una squadra pronta a chiudere l’affare Gabigol è l’Atalanta, chiamata ad una vera e propria rivoluzione in attacco.

Sono con la valigia in mano Muriel e Zapata, due attaccanti fortissimi ma destinati a cambiare maglia. Il club nerazzurro è sempre più intenzionato a respingere le offerte per Hojlund, la vera sorpresa dell’ultima stagione di Serie A e uno dei migliori prospetti in circolazione. L’Atalanta prepara la coppia Hojlund-Gabigol, un attacco devastante in grado di entusiasmare i tifosi.