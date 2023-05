Galatasaray, Zaniolo perde la testa: espulsione, calci e pugni | VIDEO

CalcioWeb

Nicolò Zaniolo continua l’esperienza in Turchia con la maglia del Galatasaray. La squadra continua il dominio in campionato, guida la classifica con un vantaggio di 8 punti sulla coppia Fenerbahce-Besiktas e nell’ultima partita è arrivata una bella vittoria sul campo dell’Istanbulspor. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-2 con la doppietta realizzata da Mauro Icardi.

Serata da dimenticare, invece, per Zaniolo. La partita dell’ex Roma è durata appena 6 minuti: entrato in campo al 69′, il calciatore italiano è stato espulso al 75′. Zaniolo è stato inizialmente ammonito per un brutto fallo su un avversario, ma il Var ha richiamato il direttore di gara e il cartellino si è trasformato in rosso. La reazione dell’attaccante è stata furiosa, poi si è sfogato con calci e pugni contro il tunnel che porta agli spogliatoi.

Zaniolo sent off for Galatasaray …. He wasn’t happy…. pic.twitter.com/L6tYQpepH4 — Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) May 16, 2023

Ingresso in campo minuto 69.

Rosso diretto minuto 75. Chissà se qualcuno stasera parlerà di #Zaniolo. Di quanto è stata cattiva la #AsRoma, Tiago Pinto e #Mourinho… pic.twitter.com/XEWBrndLfz — Giuseppe Falcão (@GiuseppeFalcao) May 16, 2023