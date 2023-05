Il grande ritorno di Pato: l’attaccante brasiliano cambia ancora maglia

CalcioWeb

Il calciomercato entra sempre più nel vivo e un’altra trattativa si è conclusa con esito positivo. Il protagonista è Alexandre Pato, ex Milan e pronto per un’altra avventura nel calcio che conta. Il brasiliano non ha bisogno di presentazioni, è stato uno dei migliori attaccanti e la carriera è stata condizionata da troppi infortuni.

Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Internacional, Milan, Corinthians, San Paolo, Chelsea, Villarreal, Tianjin Tianhai, un altro ritorno al San Paolo e infine l’Orlando City. In particolar modo l’esperienza in rossonero è stata indimenticabile. E’ stato un punto di riferimento anche della Nazionale brasiliana.

Il grande ritorno di Pato

Alexandre Pato torna per la terza volta al San Paolo, storica squadra che milita nel campionato brasiliano. L’attaccante ha firmato il nuovo contratto e sarà un punto di riferimento della prossima squadra. L’annuncio è arrivato sul profilo Twitter del club, attraverso un video.