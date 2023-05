Groningen-Ajax, invasione di campo e partita sospesa | VIDEO

Il campionato olandese entra sempre più nella fase decisiva e continua il dominio del Feyenoord, nettamente in testa alla classifica dell’Eredivisie. Al secondo posto il Psv e al terzo posto l’Ajax. La partita tra Groningen e Ajax, valida per la 32ª giornata, è stata sospesa.

Il motivo? Prima i fumogeni lanciati in campo, poi l’invasione. E’ successo di tutto durante la partita, sospesa per i disordini registrati nei primi minuti della gara. I tifosi di casa hanno contestato la retrocessione della squadra dopo 23 anni di Eredivisie. I tifosi hanno reagito con fumogeni, razzi e striscioni.

Un tifoso, incappucciato, ha fatto irruzione sul terreno di gioco. I calciatori sono scappati negli spogliatoi e l’arbitro è stato costretto a sospendere la partita.

The match between Groningen and Ajax was suspended due to fan invasion. They are protesting against the team’s relegation.pic.twitter.com/7kcDlyMdUR

