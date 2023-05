Incidente Immobile, chiuse le indagini: arriva un colpo di scena

CalcioWeb

Non ci sono colpevoli nell’incidente del 16 aprile 2023 in cui sono rimasti coinvolti un tram e l’attaccante Ciro Immobile. E’ quanto emerso dalle indagini condotte dalla Polizia Municipale di Roma. Da parte dei vigili non sono state individuate responsabilità precise su chi abbia causato l’incidente passando con il semaforo rosso all’incrocio fra lungotevere delle Navi e piazza delle Cinque Giornate, nel quartiere Prati.

Pochi minuti dopo l’impatto, il calciatore della Lazio aveva dichiarato a caldo di essere passato con il verde, accusando il macchinista di aver fatto il contrario. Le testimonianze degli altri automobilisti non avrebbero fornito elementi chiari per l’indagine.

Secondo i rivelamenti di Roma Mobilità non risultano malfunzionamenti al semaforo installato all’incrocio dove è avvenuto l’impatto e anche le perizie sui veicoli coinvolti non avrebbero fornito elementi utili ai vigili urbani per chiarire le responsabilità. Non esistono nemmeno prove-video dell’incidente. La ‘palla’ adesso passa alle assicurazioni.