Incidente Immobile, un video conferma anomalie al semaforo: i dettagli

A quasi tre settimane dallo spaventoso incidente che ha visto coinvolto Ciro Immobile a Roma, spuntano importanti novità e prove. Il calciatore della Lazio si è andato a schiantare contro un tram, mentre si trovava in giro per Roma con le sue figlie. Immobile, così come anche il conducente del mezzo pubblico, hanno entrambi dichiarato immediatamente di essere passati col verde.

Sulla dinamica dell’incidente stanno ancora indagando le autorità, ma pochi giorni dopo lo schianto un tassista ha rilasciato un’intervista nella quale parlava di anomalie ai semafori. Parole smentite presto da Roma Servizi per la Mobilità.

Adesso, però, un altro tassista, ha creato del materiale interessante, girando un video proprio all’incrocio dell’incidente, nel quale vengono mostrate le anomalie dei semafori, senza una sequenza normale coordinata tra i diversi punti di intersezione della piazza.

Le parole del legale di Immobile

“Il video del tassista, elemento oggettivo incontestabile, è solo un altro elemento di prova che dimostra la buona fede del mio assistito sin dall’inizio, nonché i dubbi del sottoscritto più volte reiterati. Ciro è passato con il verde, e, dopo questo video, con ogni probabilità anche il macchinista. Rinnovo la soddisfazione, ancora una volta, che ad ogni modo non ci siano state vittime ma mezzi distrutti, quindi posizioni civili da risolvere“, queste le parole dell’avvocato di Immobile Erdis Doraci.