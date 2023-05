Infortunio Bennacer, che botta per il Milan: tempi di recupero lunghissimi

CalcioWeb

Piove sul bagnato in casa Milan. I rossoneri stanno vivendo un momento tutt’altro che positivo con la semifinale di Champions League da ribaltare contro l’Inter e un posto tra le prime 4 in Serie A che rischia di scivolare via proprio a causa delle energie impiegate in Europa.

Proprio nell’euroderby d’andata il Milan ha perso uno dei suoi pezzi più pregiati, Ismael Bennacer, regista duttile schierato da Pioli da trequartista atipico. Un problema al ginocchio per l’algerino, costretto a fermarsi nei primi minuti di gara: gli esami medici hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro.

Il calciatore si è operato quest’oggi a Lione. Intervento ok, ma i tempi di recupero si attestano in almeno 6 mesi. Questo vuol dire che Bennacer non tornerà in campo prima del mese di dicembre, se non addirittura direttamente nel 2024.

Il comunicato del Milan

“AC Milan comunica che questa mattina, a Lione, Ismaël Bennacer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro. La riparazione della lesione condrale è stata eseguita con successo dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet alla presenza del Responsabile dell’Area Medica rossonera Stefano Mazzoni. I tempi di recupero si stimano in almeno 6 mesi“.