Infortunio Bonucci, brutte notizie per la Juventus: i tempi di recupero

La gioia per il gol di Gatti arrivato ormai a tempo scaduto, rete che ha permesso alla Juventus di pareggiare 1-1 la semifinale di andata di Europa League contro il Siviglia, è stata mitigata dall’infortunio di Bonucci.

Il centrale bianconero ha, infatti, rimediato, una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra, confermata dal comunicato dello staff medico bianconero. I tempi di recupero sono stimati in almeno 20 giorni di stop, il che vuol dire che la stagione del capitano bianconero potrebbe essere conclusa: possibile che il suo recupero venga forzato solo in caso di raggiungimento della finale di Europa League prevista per il 31 maggio. Saremmo, in ogni caso, molto al limite con i tempi.

Il comunicato della Juventus

“Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Leonardo Bonucci presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo“.