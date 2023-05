Infortunio Mkhitaryan, i risultati degli esami e i tempi di recupero

CalcioWeb

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, si è sottoposto questa mattina a una serie di esami clinici strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, in seguito all’infortunio rimediato nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan. I risultati hanno evidenziato una distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra del giocatore.

L’infortunio rappresenta un duro colpo per Mkhitaryan e per la squadra nerazzurra, che dovrà fare a meno delle sue prestazioni per un periodo ancora da determinare. Le condizioni del centrocampista armeno saranno rivalutate nei prossimi giorni al fine di stabilire la gravità dell’infortunio e l’eventuale tempistica di recupero.