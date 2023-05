Infortunio Pogba, il centrocampista della Juve esce dal campo in lacrime

CalcioWeb

Juventus e Cremonese sono in campo per la 35ª giornata del campionato di Serie A, le due squadre sono in corsa per obiettivi importanti tra Champions League e salvezza. Il tecnico Allegri si schiera con Pogba alle spalle di Vlahovic, gli ospiti rispondono con Okereke e Afena-Gyan.

La partita nei primi minuti è equilibrata e il risultato non si sblocca. Al 24′ la prima svolta della gara, l’infortunio di Pogba. Il francese prova a calciare ma si fa male ed è costretto al cambio. Il ‘Polpo’ lascia il campo in lacrime, la stagione del calciatore potrebbe essere finita.