Infortunio Pogba: l’esito degli esami ed i tempi di recupero

CalcioWeb

Non arrivano buone notizie in casa Juventus in vista del rush finale di stagione. La squadra di Massimiliano Allegri è recuce dalla vittoria casalinga contro la Cremonese e il secondo posto sembra al sicuro. I bianconeri si preparano per il prossimo importante appuntamento della stagione: la semifinale di ritorno di Europa League contro il Siviglia.

La Juventus non potrà contare sulle prestazioni di Paul Pogba, reduce da un infortunio muscolare contro la Cremonese. La stagione del centrocampista francese è praticamente finita, forse mai iniziata.

“Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paul Pogba presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo”. Pogba dovrà fermarsi per almeno 20 giorni.