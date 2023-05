Dall’Inghilterra pagano la clausola di Kim: il Napoli ha bloccato il sostituto

CalcioWeb

Kim Min-jae si è imposto nel campionato di Serie A con una qualità impressionante, è stato uno dei principali protagonisti dello scudetto del Napoli ed è destinato ad una nuova avventura già dalla prossima stagione. Continua la festa in casa azzurra, la squadra di Luciano Spalletti si è laureata campione d’Italia con ampio merito e margine e la dirigenza inizia a valutare le strategie sul fronte calciomercato.

Sono già partiti gli assalti per i big, da Osimhen a Kvara e Kim. Il primo destinato alla cessione è il difensore sudcoreano, nel mirino di tre squadre della Premier League. Nel contratto del calciatore è prevista una clausola rescissoria da 60 milioni di euro e il Napoli non può bloccare il trasferimento. Il club azzurro è pronto a realizzare una mega-plusvalenza dopo l’investimento della scorsa estate da appena 18 milioni.

Kim è stato il difensore con il rendimento più alto in tutti i campionati in Europa e l’assalto delle squadre inglesi è destinato a portare i frutti già dalla prossima sessione di mercato. E’ corsa a tre per assicurarsi le prestazioni del sudcoreano, tutte in grado di pagare la clausola da 60 milioni di euro: Chelsea, Manchester United e Manchester City. Sul tavolo anche offerte importantissime per l’ingaggio e sarà Kim a decidere la prossima destinazione.

Il sostituto di Kim

Il Napoli non si è fatto trovare impreparato e ha già bloccato il sostituto: Danilho Doekh, calciatore dell’Union Berlino. E’ un difensore centrale olandese di origini surinamesi di piede destro, classe 1998. Il suo soprannome è Raimundo in onore di Raimundo Souza Vieira de Oliveira, un ex centrocampista brasiliano.

Cresciuto nelle giovanili dell’Excelsior, il difensore è riuscito ad imporsi ad alti livelli ed è stato promosso in prima squadra. Il definitivo salto di qualità si è registrato al Vitesse, si dimostra un punto di riferimento per la squadra dentro e fuori dal campo. Nell’estate del 2022 passa in Bundesliga, all’Union Berlino. Adesso l’occasione della vita, al Napoli campione d’Italia.