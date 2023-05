Inter, Bonolis durissimo su Skriniar: “al PSG pupazzo tra i pupazzi”

CalcioWeb

Intervistato ai microfoni di “La Politica nel pallone”, trasmissione di Rai Gr Parlamento, Paolo Bonolis ha commentato il mancato rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter. Nonostante sia considerato il miglior centrale del pacchetto arretrato nerazzurro, l’Inter dovrà fare a meno del calciatore che in estate si trasferirà al PSG.

Il commento di Bonolis è stato durissimo. “Cosa penso di Skriniar? Ingrato, se vogliamo dare una definizione precisa. – ha dichiarato – Se avesse voluto fare questo cambiamento di traiettoria di carriera bastava dirlo e invece non ha voluto farlo per andarsene a parametro zero e prendere uno stipendio più alto. Se la poteva risparmiare, non lo ha fatto e andrà a Parigi in un Psg che lo riempirà di denaro; lì sarà un pupazzo tra i pupazzi e qui a Milano invece era un idolo“.