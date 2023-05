Inter, follia Corona: rischierà il carcere per vedere la finale di Champions

CalcioWeb

“Non so se sono più contento perché con l’Inter siamo arrivati in finale in Champions o perché la Juventus è stata eliminata (in Europa League, ndr). A me mancano tre mesi a fine pena, quindi dovrei ‘finire’ il 15 settembre, ma la partita è il 10 giugno. Me la rischio, prendo un aereo privato e vado a tifare Inter. Se mi beccano torno in galera e mi faccio gli ultimi tre mesi, se non mi beccano ne vale la pena. Per l’Inter questo e altro“. Sono le parole espresse da Fabrizio Corona, ai microfoni dell’AdnKronos, in merito al raggiungimento della finale di Champions League da parte dell’Inter, squadra della quale è da sempre un grande tifoso.

Nessuna paura

Corona deve scontare ancora 3 mesi di pena, ma è pronto a rischiare di finire in carcere pur di andare a vedere la sua Inter giocare la finale contro il Manchester City. Nessuna paura. L’ex paparazzo ha qualche frecciatina in serbo anche per i fratelli Gallagher, tifosissimi del Manchester City.

“I fratelli Gallagher alla fine della partita quando ci vedranno vincere si potranno andare ad ubriacare in un pub turco – aggiunge commentando quanto detto proprio in una recente intervista a Sky Sport da uno dei due leader della storica band inglese degli Oasis, Noel Gallagher, che reputò l’Inter la squadra meno forte come potenziale finalista’- Noi non solo non abbiamo paura dei fratelli Gallagher, non abbiamo paura nemmeno di Erdogan…“.