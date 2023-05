Inter-Milan, atmosfera da sogno: lo spettacolo delle coreografie | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

E’ in corso Inter-Milan, sfida valida per il ritorno della semifinale di Champions League. La gara non ha bisogno di presentazioni, le squadre di Pioli e Inzaghi si giocano una stagione. I nerazzurri, chiamati a gestire lo 0-2 dell’andata, si schierano con la coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez. I rossoneri rispondono con Messias, Diaz e Leao alle spalle di Giroud.

San Siro regala spettacolo, il pubblico è delle grandi occasioni e lo stadio è da brividi. I tifosi sono stati protagonisti di coreografie da stroppicciarsi gli occhi. Lo stadio è quasi tutto nerazzurro, poi la risposta dei supporter rossoneri: “all’assalto”.