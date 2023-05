Inter, notte di passione: “andiamo a Istanbul”, è già caccia al biglietto | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

E’ stata una notte di passione a Milano, i tifosi dell’Inter continuano a festeggiare l’impresa della qualificazione alla finale di Champions League. La sfida di ritorno della semifinale contro il Milan si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Lautaro Martinez. La squadra di Simone Inzaghi è stata protagonista di un rendimento di altissimo livello e adesso attende la vincente tra Manchester City e Real Madrid.

“Siamo in finale di Champions ed è qualcosa di incredibile che non accade ogni stagione. Merito al tecnico e allo staff che ha fatto tutto giusto per arrivare in finale. Alzare la coppa? Tutto è possibile, qualsiasi cosa può accadere in 90 minuti. Noi ci crediamo”. Sono state le dichiarazioni del presidente dell’Inter Steven Zhang. “Abbiamo fatto il nostro lavoro riportando l’Inter al top, finché saremo qui lavoreremo per mantenere l’Inter in questa posizione.Inzaghi? Sarà l’allenatore dell’Inter per tante stagioni. Ho lavorato con tanti allenatori pur avendo solo 31 anni. Inzaghi è speciale: è molto calmo in ogni tipo di contesto, che si vinca o che si perda resta pacato. Questa è una qualità particolare. E poi è l’unico che non mi ha mai chiesto giocatori”.

L’Inter torna in finale di Champions League 13 anni dopo ed è già partita la corsa al biglietto per la finale di Istanbul. E’ stata una lunga notte per i tifosi dell’Inter: “andiamo in finale“, il coro dei supporter in festa.