Lukaku trascina l’Inter: col Sassuolo termina 4-2, agganciata la Juve

Ancora una vittoria per l’Inter di Inzaghi, i nerazzurri, dopo il successo in Champions League contro il Milan, vincono anche in campionato. Nella 35ª giornata di Serie A Inzaghi ritrova un super Lukaku, autore oggi di una splendida doppietta, che ha trascinato i padroni di casa alla vittoria con un importante 4-2.

Il verdetto è maturato al termine di un match che si è acceso subito. All’11’ il Sassuolo ha sbloccato il risultato con Berardi, che ha sfruttato il suggerimento di Lauriente: tutto inutile, il Var ha cancellato il gol per il fuorigioco dell’assistman. Copione analogo dall’altra parte al 15′: rete di Correa, in offiside c’è Dimarco.

E’ stato poi il belga a portare in vantaggio l’Inter nella sfida contro il Sassuolo. Mentre Tressoldi, con un autogol, ha regalato ai padroni di casa il gol del raddoppio.

Lautaro Martinez, al 58′, ha segnato la rete del 3-0, mandando in estasi tutto il pubblico dello Stadio San Siro. Il Sassuolo ha però reagito e spaventato avversari e spettatori: gli ospiti hanno accorciato le distanze con Henrique e Frattesi, portando la sfida sul 3-2.

Solo sul finale, all’89’ Lukaku ha chiuso definitivamente i giochi: la partita è terminata 4-2 e i nerazzurri, in attesa della sfida di domani tra Juventus e Cremonese, agganciano i bianconeri al secondo posto.