La Juve si auto-esclude dalla Champions: figuraccia a Empoli e Allegri sulla graticola

Prima la penalizzazione di 10 punti per lo scandalo delle plusvalenze fittizie, poi la figuraccia ad Empoli. Si è conclusa con un risultato clamoroso la 36ª giornata del campionato di Serie A, la partita del Castellani si chiusa sul risultato di 4-1 e la squadra di Allegri si è auto-esclusa dalla corsa al quarto posto dopo la piccola speranza delle riduzione di 5 punti rispetto all’iniziale -15.

La prestazione della Juventus è stata da dimenticare e la motivazione della penalizzazione a pochi minuti dal fischio d’inizio non può essere una giustificazione. Allegri è sempre più sulla graticola, la stagione della Juventus è stata fallimentare. Oggi è arrivato l’ennesimo indizio, la squadra non segue l’allenatore e un cambio per la prossima stagione è inevitabile.

La cronaca

L’Empoli si schiera con Akpa Akpro e Caputo, la Juventus risponde con la coppia formata da Vlahovic e Milik. La gara si sblocca dopo 18 minuti: Cambiaghi viene agganciato da Milk, è rigore e Caputo non sbaglia. Al 21′ miracolo di Szczesny su Akpa Akpro, in ribattuta raddoppia Luperto.

La Juventus ‘balla’, l’Empoli trova il tris proprio Akpa Akpro. La squadra di Allegri non ha la forza di reagire e non riesce a creare praticamente nulla. Finisce 4-1 con Chiesa e Piccoli. La Juventus si è auto-eliminata dalla Champions League ma a preoccupare è stata la prestazione della squadra. La Juventus ferma a 59 punti, a -5 dal quarto posto del Milan.

La nuova classifica di Serie A

1- Napoli 86 (C)

2- Lazio 68

3- Inter 66

4- Milan 64

5- Atalanta 61

6- Roma 60

7- Juventus 59

8- Monza 52

9- Bologna 50

10- Torino 50

11- Fiorentina 50

12- Udinese 46

13- Sassuolo 44

14- Empoli 42

15- Salernitana 39

16- Lecce 33

17- Spezia 31

18- Verona 30

19- Cremonese 24 (R)

20- Sampdoria 18 (R)