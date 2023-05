Juventus, in arrivo un’altra penalizzazione: incertezza sui tempi, quanti punti rischia

CalcioWeb

Il risveglio in casa Juventus è stato pesantissimo. La squadra di Massimiliano Allegri è quasi fuori dalla corsa alla Champions League e in poche ore si è ritrovata a -5 punti dal quarto posto. La sentenza della Corte federale d’appello è stata pesante: 10 punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso, dopo l’iniziale richiesta di 11 punti e la prima sentenza di 15 punti di penalizzazione. Il caso in questione è quello delle plusvalenze fittizie con l’accusa nei confronti del club bianconero sulle trattative di calciomercato concluse con club in Italia e all’estero, sovrastimando il valore dei calciatori per questioni di bilancio.

Il club bianconero valuta un altro ricorso ma le speranze di ribaltare la sentenza sono ridotte al lumicino. La Juventus si è ritrovata al settimo posto e fuori da tutte le competizioni europee, a -1 dalla Roma, -2 dall’Atalanta e -5 dal Milan.

Juventus, il nuovo processo: in arrivo un’altra penalizzazione

E’ stata fissata per il 15 giugno l’udienza sul secondo filone, quello della manovra stipendi e considerata alla vigilia la situazione più delicata. L’accusa nei confronti del club è quella di aver fatto firmare ai calciatori scritture private per il pagamento posticipato degli stipendi. La squadra avrebbe rinunciato ad una sola mensilità e non a quattro come comunicato dal club bianconero. La Juventus è stata deferita per violazione dell’art.4 e le conseguenze rischiano di essere pesanti.

GLI SCENARI

La richiesta di una nuova penalizzazione per la manovra stipendi potrebbe attestarsi sui 30 punti. Il dubbio principale riguarda i tempi. L’udienza è stata fissata il 15 giugno ed arrivare a sentenze definitive entro il 30 giugno (la conclusione della stagione) è praticamente impossibile. E’ l’unica strada per la Juventus per evitare la retrocessione (attualmente il distacco dal terzultimo posto è di 29 punti).

Le ipotesi

Il processo stipendi si conclude entro la stagione in corso (improbabile), la Juventus rischia 30 punti di penalizzazione e la retrocessione.

La Juventus decide di non patteggiare e si va a processo. I bianconeri rischiano di partire nella prossima stagione con una penalizzazione pesantissima, anche 30 punti.

La Juventus patteggia, ma per la prossima stagione. Ricordiamo che la sanzione deve essere afflittiva e attualmente la squadra è fuori da tutte le competizioni europee. La Juventus potrebbe patteggiare metà della pena e ritrovarsi in Serie A nella prossima stagione con 15 punti di penalizzazione. E’ la strada più probabile e quella da seguire per i bianconeri per evitare altre spiacevoli sorprese.