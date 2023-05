Plusvalenze Juventus, la richiesta della Procura Figc: i punti di penalizzazione

CalcioWeb

E’ in corso una giornata chiave per il futuro della Juventus: l’udienza presso la Corte federale di appello è iniziata poco dopo le 10. La Juventus è accusata di aver concluso accordi di mercato con squadre in Italia e all’estero, sovrastimando il valore dei calciatori per sistemare il bilancio. Dopo la penalizzazione di 15 punti, il Collegio di Garanzia del Coni ha rinviato alla corte il procedimento, per la ridefinizione del -15 inizialmente inflitto ai bianconeri.

In collegamento la procura federale e i legali della Juventus, insieme al presidente Gianluca Ferrero e il nuovo collegio della corte, presieduto da Ida Raiola.

Poi è arrivata la richiesta dell’accusa rappresentata dal procuratore federale Chiné: 11 punti di penalizzazione alla Juventus e 8 mesi per i consiglieri.