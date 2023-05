La Juventus consolida il secondo posto: 2-0 alla Cremonese, in gol l’ex ‘terribile’ Fagioli

CalcioWeb

La Juventus si avvicina al meglio alla sfida di ritorno della semifinale di Europa League contro il Siviglia, i bianconeri hanno conquistato tre punti nella sfida della 35ª giornata del campionato di Serie A contro la Cremonese. La prestazione della squadra di Allegri non è stata entusiasmante ed è stata condizionata dall’infortunio di Pogba.

La compagine di Ballardini non è riuscita a portare a casa un risultato positivo e la corsa verso la salvezza torna in salita. Allegri manda in campo Pogba alle spalle di Vlahovic, la Cremonese risponde con la coppia formata da Okereke e Afena Gyan. Al 24′ subito una tegola per i padroni di casa, l’infortunio di Pogba. Il centrocampista calcia e si fa male, il problema muscolare sembra serio ed il francese lascia il campo in lacrime. Si va all’intervallo a reti inviolate.

Ballardini si gioca la carta Ciofani, ma è la Juventus a passare in vantaggio: al 55′ l’ex Fagioli lascia partire un bolide che supera l’incolpevole Carnesecchi. Al 67′ entrano in campo Iling e Di Maria, poi il gol annullato a Milik (entrato al posto di Pogba) per fuorigioco. Finisce 2-0, il raddoppio porta la firma di Bremer con un colpo di testa. La Juventus scappa al secondo posto a 69, la Cremonese ferma a 24.

Classifica Serie A

Napoli 83 (C) Juventus 69 Inter 66 Lazio 65 Milan 61 Roma 59 Atalanta 58 Fiorentina 49 Monza 49 Torino 49 Bologna 47 Udinese 46 Sassuolo 44 Empoli 38 Salernitana 38 Lecce 32 Verona 30 Spezia 30 Cremonese 24 Sampdoria 17 (R)