Juventus, perché De Laurentiis blocca Giuntoli? Il motivo è… Spalletti

CalcioWeb

La Juventus si prepara a scendere in campo per la partita della 36ª giornata del campionato di Serie A contro l’Empoli con il chiaro obiettivo di confermare il secondo posto in classifica. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dall’eliminazione in semifinale di Europa League contro il Siviglia e la stagione è sempre più negativa.

E’ iniziato un periodo importantissimo anche fuori dal campo: la giornata di lunedì sarà fondamentale per lo scandalo delle plusvalenze fittizie e i bianconeri rischiano un’altra penalizzazione. La Juventus è stata anche deferita per la manovra degli stipendi e il processo è previsto a giugno.

Juventus, ‘frizioni’ con Allegri

L’eliminazione contro il Siviglia rischia di compromettere il rapporto con Massimiliano Allegri. “Prime frizioni tra il Chief Football Officer Francesco Calvo e Max Allegri dopo l’eliminazione della Juventus dall’Europa League. La società puntava molto sull’arrivare in fondo in coppa per provar a vincere un trofeo e non é soddisfatta della prova di Siviglia”, il tweet del giornalista Nicolò Schira. La posizione dell’allenatore livornese è a rischio.

Sembrava fatta per l’arrivo in bianconero del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, poi la trattativa si è un po’ raffredata. Il motivo? Il dirigente è legato da un altro anno di contratto al Napoli e il presidente De Laurentiis ha bloccato tutto. Giuntoli, infatti, potrebbe portare in bianconero proprio il tecnico Luciano Spalletti e regalare una doppia delusione al suo attuale presidente…