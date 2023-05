Juventus, l’ultima cartuccia di Allegri: “71 punti, 69 sul campo e 2 dalla Salernitana”

CalcioWeb

“Finalmente è finita la stagione, è stata una stagione anomala, non la auguro a nessun collega. I ragazzi li ho ringraziati, hanno fatto una stagione importante sul campo. Non scordiamoci che la Juventus ha fatto 69 punti e momentaneamente è ancora terza in classifica. Poi potevamo fare meglio o peggio, ma è difficile in una situazione in cui ti mettono e ti tolgono i punti“. Max Allegri a Sky Sport, nel post gara di Juventus-Milan, analizza così la stagione bianconera.

“Oltre che fuori dal campo, ci hanno tolto anche (qualcosa) dentro il campo. Il calcio è bello perchè dà e toglie, quest’anno ci ha tolto tutto, speriamo che l’anno prossimo ci facciano partire con una situazione normale in cui sappiamo dove partiamo. – sottolinea l’allenatore della Juventus ricalcando più volte il peso della penalizzazione – È stata una stagione anomala. Da gennaio abbiamo passato 5 mesi in cui ogni giorno vivevamo di un’emozione diversa, i punti persi, le partite. I ragazzi sono umani. Stasera al primo errore difensivo abbiamo preso gol da Giroud. Dopo Siviglia siamo crollati a livello di energie mentali”.

Poi l’ultimo sussulto d’orgoglio, 71 punti in classifica. “In questa stagione non è tutto da buttare, in queste situazioni si pensa sempre al peggio. C’è una buona base, la squadre nelle difficoltà, con gli errori che abbiamo fatto e che ho fatto, ha 69 punti sul campo. Poi ci mettiamo anche i 2 della Salernitana, che sono oggettivi, che sia chiaro a tutti. Ripartiamo da questa base, non c’è da buttare tutto a mare“, ha concluso.