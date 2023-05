Juventus-Milan, altro che big match: Giroud blinda la Champions | CLASSIFICA

CalcioWeb

Juventus-Milan è una delle grandi classiche del calcio italiano, uno dei match più attesi dell’anno, nonchè una gara che trasuda una rivalità storiche. Se in ballo ci sono anche punti pesanti per l’Europa ad appena 2 giornate dal termine, lo spettacolo è assicurato. No, non proprio.

Tutt’altro che un big match quello dell’Allianz Stadium di Torino. Tanti errori in campo, alcuni anche gravi ma mai puniti dalla squadra avversaria. Portieri poco impegnati, squadre spezzate in due, qualche strappo da Chiesa e Leao e poco altro. Sarà la stanchezza di fine stagione, ma Juventus-Milan di questa sera è stata un brutto spot per il calcio italiano.

La decide Giroud

Nel primo tempo la Juventus fa la partita, ma prima con Cuadrado neutralizzato da Maignan e poi con Di Maria che spara a lato da buona posizione, la rete non arriva. Alla prima grande occasione è invece il Milan a passare in vantaggio: Calabria pesca Giroud con un cross preciso, il francese stacca di testa e batte Szczesny per lo 0-1 sul quale si va a riposo.

Nella ripresa il copione non cambia, la Juventus continua a fare la partita e il Milan prova a ripartire, ma le occasioni latitano. Nel finale Danilo ha l’opportunità di pareggiare i conti con una deviazione in pieno recupero, ma Kalulu respinge sulla linea di porta. Finisce 0-1, una partita di certo non indimenticabile, ma che blinda la Champions League del Milan.

Classifica

Napoli 87

Lazio 71

Inter 69

Milan 67

Atalanta 61

Roma 60

Juventus 59

Torino 53

Fiorentina 53

Monza 52

Bologna 51

Udinese 46

Sassuolo 45

Empoli 43

Salernitana 42

Lecce 36

Spezia 31

Verona 31

Cremonese 24

Sampdoria 19