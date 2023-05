Juventus-Milan, perchè i tifosi rossoneri non ci sono? La protesta e l’aiuto in Emilia-Romagna

CalcioWeb

Juventus-Milan è senza dubbio la partita di cartello della 37ª Giornata di Serie A. La sfida, oltre a essere una grande classica del calcio italiano, fra due dei team più rappresentativi della Serie A, divisi da una fiera rivalità sportiva, mette in palio punti importanti per l’Europa.

In caso di vittoria o pareggio il Milan sarebbe, infatti, sicuro del piazzamento Champions League, mentre la Juventus ha bisogno di fare più punti possibili, per poi attendere le vicissitudini extra-campo e capire se giocherà fuori dai confini nazionali il prossimo anno. Necessario dunque, oggi più che mai, l’apporto del pubblico di entrambe le squadre. Ma i tifosi del Milan non ci saranno.

Il comunicato dei tifosi del Milan

“Domenica 28 maggio è in programma Juventus-Milan, partita fondamentale sia per la storica rivalità che per l’importanza del risultato per le sorti del nostro campionato. Tuttavia con grande dispiacere Curva Sud Milano e Aimc comunicano ufficialmente che diserteranno la trasferta e invitano tutti i tifosi rossoneri a fare altrettanto.

La scelta è dettata dal folle prezzo del biglietto imposto dalla Juventus (80€!!!), e dalle modalità di vendita del settore ospiti. Che il calcio non sia più spettacolo da prezzi popolari è noto ormai da tempo, ma crediamo che a tutto ci sia un limite! La direzione intrapresa da molte società sui prezzi dei biglietti sta portando la gente (famiglie in primis) lontano dagli stadi. Urge porre un tetto massimo al prezzo del biglietto dei settori ospiti e non solo, come accade ormai da anni in altri paesi (Inghilterra e Germania ad esempio). La tifoseria organizzata resta a Milano, invitiamo tutti i Milanisti a fare altrettanto!“.

L’iniziativa in favore dell’Emilia Romagna

Contestualmente alla protesta, la Curva Sud del Milan ha preferito impiegare le proprie energie fisiche ed economiche in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. Il tifo organizzato rossonero, nei giorni scorsi, si è riunita in Piazza Axum, presso il cancello 15 di San Siro, per raccogliere beni di prima necessità, medicine, pale, scope, martelli, raschia fango, carriole e qualsiasi altro oggetto utile da destinare alle popolazioni dell’Emilia-Romagna. Una quantità tale da riempire un tir!

I ‘Banditi’ della Sud si sono poi recati personalmente in alcune zone dell’Emilia-Romagna per spalare il fango e dare una mano agli abitanti durante la ‘ricostruzione’. Sicuramente un bel gesto da parte degli ultras che, troppo spesso, vengono dipinti solo con colori negativi.