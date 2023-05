Juventus, Miretti cambia maglia: è la contropartita che sblocca l’affare

CalcioWeb

Fabio Miretti è un calciatore di grande prospettiva ed è considerato un possibile pilastro della Nazionale italiana del futuro. La stagione con la maglia della Juventus è stata dai due volti, il centrocampista bianconero ha pagato l’inesperienza. Le qualità tecniche e tattiche non sono assolutamente in discussione e la decisione del club bianconero è stata quella di mandare il calciatore in prestito per maturare esperienza e giocare con continuità.

Miretti è un centrocampista italiano classe 2003 di piede destro, in grado di giocare nel ruolo di centrale e anche da mezzala. La sua caratteristica principale è il dribbling, è bravo a saltare l’uomo e a creare la superiorità numerica. Si è dimostrato un valore aggiunto anche negli inserimenti ed è anche un rifinitore per la squadra. Dopo le esperienze nelle giovanili di Auxilium Saluzzo e Cuneo, il grande passaggio alla Primavera della Juventus e riesce subito ad imporsi come uno dei migliori prospetti. Viene preso in considerazione dal tecnico Allegri per la prima squadra ed è nel giro della nazionale italiana.

La nuova squadra di Miretti

Sono in corso valutazioni in casa Juventus sul futuro di Miretti e la strada è quella di concedere il prestito ad un’altra squadra del campionato di Serie A. La Juventus è in trattativa avanzata con il Monza per il passaggio in bianconero di Carlos Augusto, vera rivelazione del campionato di Serie A. Il 24enne brasiliano è destinato ai bianconeri e l’intesa di massima è stata raggiunta per una cifra di circa 15 milioni di euro. La Juventus prepara una vera e propria rivoluzione sugli esterni e Carlos Augusto è sempre stato l’obiettivo principale.

I discorsi tra Juventus e Monza si sono allargati anche al nome di Fabio Miretti, alla ricerca di una squadra per giocare con maggiore continuità. L’affare dovrebbe concludersi in prestito secco, senza diritto di riscatto come richiesto inizialmente da Adriano Galliani.